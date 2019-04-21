Идову: «Локомотив» упустил победу в матче с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Брайан Идову поделился мнением о ничьей в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Хорошо сыграли, особенно во втором тайме. Но не реализовали много моментов в концовке и упустили победу. Мы хорошо понимаем друг друга с Жемалетдиновым. Он забегал защитникам за спину. Жаль, Фарфан неудачно принял мяч после прострела. Если бы обработал, то забил бы, сто процентов. Но борьба продолжается», — приводит слова Идову пресс-служба «железнодорожников».

«Локомотив», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 25-м туре московская команда встретится с «Ростовом». Матч состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 24 апреля, начало — в 19:00 мск.