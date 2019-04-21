Неймар вышел на замену в игре с «Монако», бразилец не играл три месяца

Форвард «ПСЖ» Неймар впервые появился на поле после полученной травмы в кубковой игре со «Страсбургом».

27-летний нападающий парижан вышел на второй тайм матча 33-го тура французской Лиги 1 с «Монако», заменив Лейвина Курзава.

Напомним, травму пятой плюсневой кости бразилец получил в матче Кубка Франции со «Страсбургом», который состоялся 19 января. Игроку грозила операция, однако в итоге было принято решение провести консервативный план лечения. Вне игры футболист оставался три месяца.

В текущем сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 23 матчах, отметился 20 результативными ударами и 11 голевыми передачами. В «ПСЖ» он перешёл летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные для футбола € 222 млн.