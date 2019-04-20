Коутиньо: хотел бы поиграть с Неймаром на клубном уровне

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что был бы не против поиграть в одном клубе с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«Играть с Неймаром в одной команде, как я уже говорил, — это большое удовольствие, он отличный игрок. Мы много поиграли вместе в составе сборной Бразилии. Он стал особенным игроком. Играть рядом с ним всегда приятно, но на клубном уровне у меня ещё не было такой возможности. Было бы здорово сыграть с ним в одном клубе», — приводит слова 26-летнего хавбека каталонского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года. Его трансфер обошёлся «ПСЖ» в рекордные € 222 млн. Коутиньо перешёл на «Камп Ноу» из «Ливерпуля» через полгода за сумму в размере € 135 млн.