Глушаков: Колю и Аяза с дебютными голами за «Спартак»!

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил партнёров по команде защитника Николая Рассказова и хавбека Аяза Гулиева, которые отметились дебютными голами за основной состав клуба в матче 24-го тура чемпионата России с «Енисеем» (2:0). Кроме того Глушаков отметил возвращение в строй после травмы защитника Андрея Ещенко.

«Красно-белые с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за «Спартак»! Андрей — с возвращением. Тебя не хватало. Впереди важнейшие матчи, болеем за «Спартак», — написал Глушаков в своём «инстаграме».

Напомним, что Рассказов отличился в компенсированное время первого тайма. Голевую передачу в этом эпизоде ему отдал Луис Адриано. В конце матча гол с передачи Адриано забил Гулиев.