Видео дебютного гола Гулиева за основной состав «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев отметился голом в матче 24-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» (2:0). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Хавбек отличился на 83-й минуте с передачи Луиса Адриано. Для Гулиева этот гол стал дебютным за основной состав красно-белых.

22-летний Гулиев является воспитанником «Спартака», но летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. В январе 2019 года «Спартак» выкупил хавбека обратно. Сумма трансфера составила € 1 млн.

В нынешнем сезоне Гулиев принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Спартак», забил один гол и получил четыре жёлтые карточки. Его контракт с клубом действителен до лета 2023 года.