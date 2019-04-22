Малком хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Малком, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, хочет продолжить выступления за каталонский клуб как минимум ещё один год. Как сообщает Esporte, 22-летний футболист переживает по поводу сообщений о возможном переходе в «Барселону» форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.



Если француз всё же перейдёт к сине-гранатовым, то Малком по окончании сезона, скорее всего, решит покинуть «Барселону».



Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры хавбек забил один гол и сделал две результативные передачи, приняв участие в 12 матчах. В Лиге чемпионов футболист записал в актив 1 мяч в 1 встрече. Ещё 2 гола он забил в 5 играх Кубка Испании.



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