Клопп: «Ливерпуль» не может повлиять на манкунианское дерби. «МЮ», видимо, тоже

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о возможном влиянии отложенного матча 31 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» на чемпионскую гонку.



«Манкунианское дерби – не та вещь, на которую мы можем повлиять. И похоже, что «Юнайтед» тоже не может. С каким счётом они проиграли «Эвертону»? 0:3? 0:4? Дерби – обычный матч, который «Сити» должен провести. Нам тоже приходилось играть с «Юнайтед», и тогда они были в значительно лучшей форме, поэтому счёт был 0:0. Так что, возможно, в удачный день дерби могло бы завершиться ничьей.



Если «Юнайтед» добудет очко в игре с «Сити», а мы выиграем у «Хаддерсфилда», то после «Барселоны» мы отправимся в Ньюкасл с мыслями, что половина пути пройдена или вроде того, и там произойдёт осечка. Нам нужно просто концентрироваться на своих делах – пока это отлично работало, и я не вижу смысла что-то менять», — цитирует Клоппа Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

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