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«Зенит»: процедура посещения Кокорина нашим врачом пока не определена

«Зенит»: процедура посещения Кокорина нашим врачом пока не определена
Футбол / РПЛ

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что дата посещения клубным врачом нападающего Александра Кокорина, а также сама процедура осмотра игрока пока не определены.

«Зенит» получил разрешение на посещение Кокорина врачом. Но время визита и сама процедура пока не определены. Наш клуб подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда формальности будут улажены», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

Ранее сообщалось, что Кокорин, с октября прошлого года пребывающий в СИЗО «Бутырка», испытывает проблемы с коленом, которое ранее серьёзно травмировал. Помимо форварда «Зенита» под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября этого года.

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