Адвокат — о деле Кокорина и Мамаева: это уже что-то из «12 стульев»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о деталях очередного заседания суда.



«Двух других свидетелей, наверное, найти можно. Они очевидцы, а все допрошены с обвинительным уклоном. Просто зачитать протоколы нельзя.



В среду в СИЗО должны пропустить врачей, если они приедут. Это разовая акция. Они посмотрят, в каком состоянии находится Александр, и обменяются мнением с врачами СИЗО. С коленом ничего не изменилось. Их возят — становится всё хуже. Они просыпаются в шесть, приезжают к 12, в первом часу. Они ребята молодые, пока не устают, но выспаться не успевают.



Когда подсудимые будут давать показания, будут такие же допросы, как со свидетелями. Гособвинитель отказалась предоставлять суду стул. Почему? Потому что это не тот суд. Это уже что-то из «12 стульев». Их там 12 как раз, и какой из них в камере хранения следствия — вопрос», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Зенит»: процедура посещения Кокорина нашим врачом пока не определена