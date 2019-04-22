«Рома» намерена продлить контракт с Эль-Шаарави

«Рома» намерена продлить контракт с нападающим Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Corriere della Sera.



По информации источника, переговоры с 26-летним итальянским футболистом осложняются в связи с требованиям Эль-Шаарави по заработной плате. Тем не менее ожидается, что стороны придут к соглашению в ближайшее время. Действующий контракт Эль-Шаарави с «Ромой» рассчитан до июня 2020 года.



Эль-Шаарави выступает в составе «Ромы» с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

«Рома» набрала 55 очков в 33 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований является туринский «Ювентус» (87).