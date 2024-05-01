Личка: в последнем туре «Динамо» будет бороться за чемпионство или второе место

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) прокомментировал состояние игроков команды, а также высказался относительно ситуации в РПЛ.

«Бителло заменил из-за тактического решения. Я хотел включить Тюкавина в игру. Костя не играл в старте, потому что сыграл шесть игр с апреля. Он очень старается, много набегал. Я не хотел его потерять как игрока. Также и не хотел потерять Фомина — он набегал достаточно много. Чемпионат продолжается ещё месяц, они нам нужны.

Говорил утром с доктором — у нас 21 игрок и все здоровы. Травмированный игрок нам не поможет. Посмотрим, что будет дальше. Впереди игра с «Сочи», а такие игры нам тяжело даются. Будем биться — в последнем туре за чемпионство или за второе место», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), на третьей — «Динамо» (47).