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Личка: в последнем туре «Динамо» будет бороться за чемпионство или второе место

Личка: в последнем туре «Динамо» будет бороться за чемпионство или второе место
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) прокомментировал состояние игроков команды, а также высказался относительно ситуации в РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Бителло заменил из-за тактического решения. Я хотел включить Тюкавина в игру. Костя не играл в старте, потому что сыграл шесть игр с апреля. Он очень старается, много набегал. Я не хотел его потерять как игрока. Также и не хотел потерять Фомина — он набегал достаточно много. Чемпионат продолжается ещё месяц, они нам нужны.

Говорил утром с доктором — у нас 21 игрок и все здоровы. Травмированный игрок нам не поможет. Посмотрим, что будет дальше. Впереди игра с «Сочи», а такие игры нам тяжело даются. Будем биться — в последнем туре за чемпионство или за второе место», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), на третьей — «Динамо» (47).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица РПЛ
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