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Новости спорта 1 мая: Промес тюрьма экстрадиция, Спартак Динамо Кубок России, Рублёв Алькарас, трансферы КХЛ

«Спартак» прошёл «Динамо» в Кубке России, победа Рублёва над Алькарасом. Главное к вечеру
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Московский «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, нападающий красно-белых Квинси Промес близок к экстрадиции в Нидерланды, а Карен Хачанов сенсационно одолел Карлоса Алькараса. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 мая.

Футбол

  • Дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто — источник
  • Источник: главным тренером «Пари НН» станет Илич, Черчесов и Бишчан отказались
  • «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
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  • Рублёв пробился в полуфинал турнира в Мадриде, обыграв действующего чемпиона Алькараса
  • Елена Рыбакина вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде, обыграв Путинцеву
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