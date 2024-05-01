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«Спартак» прошёл «Динамо» в Кубке России, победа Рублёва над Алькарасом. Главное к вечеру

Московский «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, нападающий красно-белых Квинси Промес близок к экстрадиции в Нидерланды, а Карен Хачанов сенсационно одолел Карлоса Алькараса. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 мая.

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