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Мартинс: соперником «Спартака» в Кубке хотел бы видеть и «Ростов», и «Балтику», удачи им

Мартинс: соперником «Спартака» в Кубке хотел бы видеть и «Ростов», и «Балтику», удачи им
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоялась сегодня, 1 мая 2021 года. Она прошла в Москве.

«Мы довольны результатом. Забили два мяча в первом тайме, во втором тайме проявили профессионализм и добились нужного результата

Удачи «Ростову» и «Балтике». Я бы хотел видеть обе команды в качестве нашего соперника, поэтому желаю им удачи», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После минувшего матча «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

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