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В «Динамо» высказались о доходах клуба в Кубке России

В «Динамо» высказались о доходах клуба в Кубке России
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о доходах клуба в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России по футболу.

«Миллиард рублей, к сожалению, не про наши доходы от стадиона. Но мы рады, что сегодня был аншлаг — давно его не было. Конечно, влияет, что в Кубке России не работает карта болельщика. Но мы видим, что болельщики возвращаются на трибуны — мы приветствуем это и всячески работаем на привлечение аудитории на трибуны», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Пивоваров прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, встреча между командами закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

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