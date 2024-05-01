Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо не скупился на слова похвалы в адрес тренера «Ромы» Де Росси и его команды

Хаби Алонсо не скупился на слова похвалы в адрес тренера «Ромы» Де Росси и его команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо перед первым полуфинальным матчем с «Ромой» в Лиге Европы похвалил Даниэле Де Росси, занимающего аналогичную должность в римской команде.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас были особенные совместные моменты в игровой карьере. Мне нравилось, каким Даниэле был игроком. «Рома» — его клуб, он был здесь великим футболистом. Он был великим чемпионом, и сейчас оказывает влияние. Его команда старается играть в футбол и имеет понятные идеи. «Рома» — смелая команда. Тренеры моего поколения делают следующий шаг. Будет здорово увидеть Даниэле завтра», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Байера» в соцсети X.

Матч между «Байером» и «Ромой» состоится завтра, 2 мая. Римляне являются действующими финалистами Лиги Европы: в последнем финале «Рома» проиграла в серии пенальти «Севильи» 1:1 (4:1 пен.). Примечательно, что «Байер» и «Рома» в прошлом году тоже играли в полуфинале Лиги Европы: тогда итальянская команда обыграла соперника по сумме двух по матчей со счётом 1:0.

Материалы по теме
Киммих рассказал о тренерских качествах Хаби Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android