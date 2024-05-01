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Тренер «Спартака» Слишкович: с Гвардиолой я похож тем, что тоже лысый

Тренер «Спартака» Слишкович: с Гвардиолой я похож тем, что тоже лысый
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал сравнение себя с наставником английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«С Гвардиолой я похож тем, что я тоже лысый. Поэтому сравнивают болельщики. Если бы у меня были волосы, никто бы нас не сравнивал, потому что я очень далеко от него. Мне надо много работать и учиться. Тренер учится всю жизнь», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович стал после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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