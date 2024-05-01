«Ночной кошмар «Динамо». «Спартак» — о фото Соболева и Игнатова после победы в матче Кубка

Московский «Спартак» после победы над «Динамо» (2:0) во втором полуфинале Фонбет Кубка России выложил фотографию нападающего Александра Соболева и полузащитника Михаила Игнатова. Оба футболиста записали на свой счёт 1+1 в графе «гол+пас» в этой встрече.

«Ночной кошмар «Динамо», — подписала фотографию пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». В последний раз красно-белые выигрывали Кубок страны в 2022 году, когда в решающем матче обыграли всё то же «Динамо» со счётом 2:1.

В следующем матче, который состоится для «Спартака» 5 мая, команда Владимира Слишковича встретится в выездной игре с «Пари Нижний Новгород». Этот матч пройдёт в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.