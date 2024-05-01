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«Ночной кошмар «Динамо». «Спартак» — о фото Соболева и Игнатова после победы в матче Кубка

«Ночной кошмар «Динамо». «Спартак» — о фото Соболева и Игнатова после победы в матче Кубка
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Московский «Спартак» после победы над «Динамо» (2:0) во втором полуфинале Фонбет Кубка России выложил фотографию нападающего Александра Соболева и полузащитника Михаила Игнатова. Оба футболиста записали на свой счёт 1+1 в графе «гол+пас» в этой встрече.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Ночной кошмар «Динамо», — подписала фотографию пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». В последний раз красно-белые выигрывали Кубок страны в 2022 году, когда в решающем матче обыграли всё то же «Динамо» со счётом 2:1.

В следующем матче, который состоится для «Спартака» 5 мая, команда Владимира Слишковича встретится в выездной игре с «Пари Нижний Новгород». Этот матч пройдёт в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

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