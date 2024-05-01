Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о вылете из Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, встреча между командами закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

«Сегодня не получилось победить. Мы играли недостаточно хорошо и не реализовали свои моменты, а соперник это сделал. Поэтому они идут дальше, а у нас остаётся только чемпионат.

У нас действительно неудачно складываются игры со «Спартаком». Где-то с элементами везения, но сегодня их победа полностью заслужена», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.