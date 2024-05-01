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Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о вылете из Кубка России

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о вылете из Кубка России
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, встреча между командами закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Сегодня не получилось победить. Мы играли недостаточно хорошо и не реализовали свои моменты, а соперник это сделал. Поэтому они идут дальше, а у нас остаётся только чемпионат.

У нас действительно неудачно складываются игры со «Спартаком». Где-то с элементами везения, но сегодня их победа полностью заслужена», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

Турнирная таблица Кубка России
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