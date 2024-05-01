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Слишкович: «Спартак» научился играть по счёту. Поняли, когда надо защищаться и атаковать

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и красно-белыми (0:2) прокомментировал изменение в игре команды.

«Команда научилась играть по счёту. Они поняли, когда надо защищаться или атаковать. Конечно, болельщик не хочет смотреть, как команда оборонятся 45 минут, но нам нужен результат»,— передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На девятой минуте красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.