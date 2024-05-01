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В «Динамо» ответили на реакцию Медведева на пост клуба после победы над «Зенитом»

В «Динамо» ответили на реакцию Медведева на пост клуба после победы над «Зенитом»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал реакцию председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева на видео, выложенное в официальном телеграм-канале динамовцев после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее Медведев попросил спросить цель публикации у самих москвичей.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Как болельщик «Динамо» с детских лет поздравляю родной клуб! «Динамо», вперёд!» — говорит Медведев на видео.

«Этот пост был адресован болельщикам «Динамо». Видео было в интернете — мы всего лишь использовали момент. Тем самым мы поздравили болельщиков», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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