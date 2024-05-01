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«В моём возрасте обычно нужна инвалидная коляска». 34-летний Мюллер — о 150 матчах в ЛЧ

«В моём возрасте обычно нужна инвалидная коляска». 34-летний Мюллер — о 150 матчах в ЛЧ
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал преодоление отметки в 150 матчей в Лиге чемпионов. Юбилейной встречей в главном клубном турнире для немца стала игра с мадридским «Реалом» (2:2) в полуфинале.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Чтобы достичь таких цифр, вам нужно хорошо питаться и спать. В моём возрасте обычно уже требуется инвалидная коляска», — приводит слова Мюллера Paramount.

34-летний Мюллер находится в структуре «Баварии» с 2000 года. За первую команду мюнхенцев Томас в 704 матчах забил 242 гола и отдал 266 результативных передач, выиграв с командой 32 трофея, включая 12 побед в чемпионате страны. Контракт между Мюллером и немецкой командой рассчитан до лета 2025 года.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 8 мая 2024 года. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», вылетевший из нынешнего розыгрыша на стадии четвертьфинала.

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