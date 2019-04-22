Черышев: спасибо всем за сообщения, теперь буду поддерживать «Валенсию» извне

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы.



Напомним, Черышев получил травму колена в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Сегодня, 22 апреля, у российского футболиста было диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы хавбек пропустит остаток нынешнего сезона.



«Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку! Теперь буду поддерживать команду извне! Большие вызовы ждут нас! Вперёд, „Валенсия“!» — написал Черышев на странице в «Твиттере».

28-летний Черышев перешёл в «Валенсию» прошлым летом на правах аренды из «Вильярреала». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах испанского национального чемпионата (19 — в основном составе), забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт российского хавбека с «Вильярреалом» действителен до лета 2021 года.