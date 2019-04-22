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Черышев выбыл из строя до конца сезона

Фото: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images
Черышев выбыл из строя до конца сезона
Футбол / Испания

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прошёл углублённое медицинское обследование по поводу травмы колена, которую он получил в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Несмотря на опасения, футболист избежал разрыва крестообразных связок колена. У Черышева диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы хавбек пропустит остаток нынешнего сезона.

28-летний Черышев перешёл в «Валенсию» прошлым летом на правах аренды из «Вильярреала». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах испанского национального чемпионата (19 — в основном составе), забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт российского хавбека с «Вильярреалом» действителен до лета 2021 года.

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