Промес: Глушакова надо поддерживать и помнить, что он сделал для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», поделился мнением о ситуации вокруг хавбека красно-белых Дениса Глушакова.



«Это всё началось, когда я ушёл, так что не знаю всех деталей. Читал новости, но мы с Глушаковым друзья, поэтому не могу составлять о нём мнение по новостям. Мы с ним всегда хорошо общались. Он капитан, лидер команды многие годы. Не понимаю, почему все против него. Он доказал, что любит спартаковский ромбик. Когда мы стали чемпионами, Денис был нашим лидером. Не знаю, как-то это странно. Футбол — сумасшедшая штука, сегодня тебя любят, завтра — ненавидят. Мне грустно от этого. Его надо поддерживать. Нужно помнить, что он сделал для клуба», — сказал Промес в эфире программы «Тотальный футбол».

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов