Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона, это беззаконие

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвёл итоги очередного заседания суда.



«Всё уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона. Представьте себе: 18 следователей давали поручения 10 оперуполномоченным, и поручения были собирать доказательства. Кроме того поручения были ещё и в адрес ненадлежащих лиц, эти указания не могли давать. С таким же успехом можно было давать поручения на деревню дедушке. Мы считаем, что это вопиющее беззаконие.



Также есть подтверждение, что Пак нецензурно выражался. Если на голове у Пака нет следов, то нет и сотрясения мозга. Но мы не говорим о претерпевших и их судьбе, они извинения принесли. Мы говорим о квалификации. По согласованию мы закончили в семь. Весь процесс работали с 12 до 10 вечера. Пока не буду это характеризовать, но если потребуется — охарактеризую.

Прокурор отказалась опрашивать оставшихся 12 свидетелей, а суд отмалчивается. Но, извините меня, значит, в этих показаниях есть сведения, которые реабилитируют как-то наших подзащитных. Там более смягчающий уклон, и прокурор отказывается их предъявлять. А это четверть доказательств, поэтому если прокурор отказывается от этого, то он должен и от всего обвинения отказаться. Посмотрите, мы уже сами пытаемся предоставить свидетелей обвинения суду. Что это такое? Безобразие.



Стукалова зачитала все благодарственные письма Александра. Мы не понимаем, почему такого человека надо содержать под стражей. Эти сведения говорят, что он не должен получить реальный срок. Наверное, в зале мало людей, которые могли бы сказать, что делали то же самое в плане благотворительности. Это нас серьёзно возмущает.



Завтра в СИЗО приедут врачи из «Зенита». Их будут встречать местные врачи и с учётом ситуации будут вместе назначать процесс рассмотрения. Будет два врача от клуба, это ходатайство «Зенита», их инициатива. Мы просто её поддерживали», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.