Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, огласил заключение специалистов, разбиравших видеозапись с конфликтом футболиста с чиновником Минпромторга Денисом Паком в «Кофемании» в Москве 8 октября прошлого года.



«Заключение специалистов ООО «Лингвист» – экспертов в областях: Русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании». Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Кокорин пребывает в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Также под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября.

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