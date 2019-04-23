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«Уотфорд» и «Саутгемптон» не смогли выявить победителя

«Уотфорд» и «Саутгемптон» не смогли выявить победителя
Футбол / Англия

В матче перенесённого 31-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг забил на 7-й секунде встречи, и этот гол стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги. Ответный мяч был отправлен в ворота гостей в концовке встречи, на 90-й минуте, — его автором стал нападающий «Уотфорда» Андре Грэй.

«Уотфорд» набрал 50 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» (37) — на 16-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата на данный момент является «Ливерпуль», набравший 88 очков в 35 матчах.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
23 апреля 2019, вторник. 21:45 МСК
Уотфорд
Уотфорд
1 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 – Лонг – 1, 1:1 – Грэй – 90
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