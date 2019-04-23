«Уотфорд» и «Саутгемптон» не смогли выявить победителя

В матче перенесённого 31-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 1:1.



Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг забил на 7-й секунде встречи, и этот гол стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги. Ответный мяч был отправлен в ворота гостей в концовке встречи, на 90-й минуте, — его автором стал нападающий «Уотфорда» Андре Грэй.



«Уотфорд» набрал 50 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» (37) — на 16-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата на данный момент является «Ливерпуль», набравший 88 очков в 35 матчах.