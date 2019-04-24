Изображение Бузовой может появиться на форме женского футбольного клуба

Женская футбольная команда «Енисей», проводящая третий сезон в элите российского женского футбола, подвела предварительные итоги конкурса на лучший дизайн-макет своего третьего комплекта экипировки.
Из всех присланных работ футболистки «Енисея» методом голосования отобрали три. В одной из работ используется изображение известной поп-исполнительницы Ольги Бузовой.
«Разрешит ли Ольга сыграть в форме с её фотографией?» — говорится в сообщении клуба.
Видео также можно посмотреть на канале футбольного клуба «Енисей» в YouTube.
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