Изображение Бузовой может появиться на форме женского футбольного клуба

Женская футбольная команда «Енисей», проводящая третий сезон в элите российского женского футбола, подвела предварительные итоги конкурса на лучший дизайн-макет своего третьего комплекта экипировки.

Из всех присланных работ футболистки «Енисея» методом голосования отобрали три. В одной из работ используется изображение известной поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

«Разрешит ли Ольга сыграть в форме с её фотографией?» — говорится в сообщении клуба.

Видео также можно посмотреть на канале футбольного клуба «Енисей» в YouTube.