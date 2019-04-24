Вальверде: не так важно, где и когда «Барселона» завоюет титул

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 33-го тура чемпионата с «Алавесом». Если сегодня, 24 апреля, «Атлетико» не сможет обыграть «Валенсию», каталонский клуб досрочно гарантирует себе чемпионство.

«Это не решающие три очка, но они очень важные. Победа над «Алавесом» приблизила нас к завоеванию чемпионского титула. Посмотрим, как сыграет «Атлетико».

Не так важно, где и когда мы завоюем титул, главное — завоевать его, ведь сделать это в Испании очень непросто. «Атлетико» будет сражаться до последнего, это в их ДНК.



Выход Месси при 2:0? Ещё в перерыве мы запланировали, что он выйдет на поле, потому что счёт был ничейным. Сегодня он немного отдохнул и вышел во втором тайме. Футболистам полезно поддерживать себя в тонусе», — приводит слова Вальверде Marca.

«Барселона», набрав 80 очков, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу испанского национального чемпионата.