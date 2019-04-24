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Парагвайский клуб расторг контракт с игроком за нереализованный пенальти

Фото: Axel Lloret/Getty Images
Парагвайский клуб расторг контракт с игроком за нереализованный пенальти
Футбол / Южная Америка

Футболист парагвайского клуба «Индепендьенте Кампо-Гранде» Брендэкс Парра покинул свою команду после матча Южноамериканского кубка с колумбийским «Ла Экидад» (3:4). Руководство «Индепендьенте Кампо-Гранде» решило разорвать с ним контракт после того, как Парра плохо выполнил пенальти в прошедшей игре.

В серии послематчевых пенальти Парра попробовал исполнить «паненку», но вратарь без труда справился с ним. В итоге его команда не смогла пробиться в следующий раунд соревнований.

«Совет директоров решил прекратить сотрудничество с футболистом за такое исполнение пенальти», — цитирует президента «Индепендьенте Кампо-Гранде» Эриберто Гамарру интернет-портал Goal.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Goal.

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