Сульшер: не думаю, что «МЮ» сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы команды на завоевание титула чемпиона Англии в следующем сезоне.



«Борьба за чемпионство в следующем сезоне? Не думаю, что нам хватит стабильности для этого. Если судить по последним 18 матчам, то мы не так далеки от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но для победы в лиге нужно побеждать весь сезон, а мы делали это только половину сезона. Но посмотрим. Никогда не говори никогда», — приводит слова Сульшера Goal.com.



После 34 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня, 24 апреля, подопечные Сульшера примут «Манчестер Сити», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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