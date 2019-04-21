Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных окон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не стоит ожидать быстрого решения всех проблем команды.

«Мы планируем попасть в топ-4 Премьер-лиги и выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов. Хотим, чтобы игроки удержали команду в Лиге чемпионов и помогли ей подняться в турнирной таблице чемпионата Англии. Понимаем, что нельзя всё быстро исправить. Нужно двигаться шаг за шагом.

Летом появятся новые футболисты, но не стоит ожидать шесть покупок. Не думаю, что есть тренер, который поддержит такие изменения. Мы хотим перестроиться, но это будет происходить постепенно. Понадобится несколько трансферных окон», — приводит слова норвежского специалиста Goal.

Сегодня, 21 апреля, «красные дьяволы» на выезде проведут выездной матч 35-го тура АПЛ с «Эвертоном», начало — в 15:30 мск.