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«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Ростов» — «Локомотив»: Миранчуки сыграют с первых минут, Смолов — в запасе

«Ростов» — «Локомотив»: Миранчуки сыграют с первых минут, Смолов — в запасе
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Локомотива» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Плиев, Щадин.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Куликов, Кварацхелия, Смолов, Эдер.

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