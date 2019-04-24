«Ростов» — «Локомотив»: Миранчуки сыграют с первых минут, Смолов — в запасе

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Локомотива» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Попов, Зуев, Ионов.



Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Глебов, Плиев, Щадин.



«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.



Запасные: Коченков, Медведев, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Куликов, Кварацхелия, Смолов, Эдер.