«Краснодар-2» и «Ротор» разошлись миром

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал волгоградский «Ротор». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, краснодарская команда продлила бызвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 3 матчей.



«Краснодар-2» набрал 45 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Волгоградский «Ротор» (46) — на 9-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 62 очка в 32 матчах.



В следующем туре волгоградский «Ротор» примет «СКА-Хабаровск», а «Краснодар-2» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом-2». Обе встречи состоятся 28 апреля.