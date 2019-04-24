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«Краснодар-2» и «Ротор» разошлись миром

«Краснодар-2» и «Ротор» разошлись миром
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал волгоградский «Ротор». Встреча состоялась на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, краснодарская команда продлила бызвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 3 матчей.

«Краснодар-2» набрал 45 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Волгоградский «Ротор» (46) — на 9-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 62 очка в 32 матчах.

В следующем туре волгоградский «Ротор» примет «СКА-Хабаровск», а «Краснодар-2» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом-2». Обе встречи состоятся 28 апреля.

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
24 апреля 2019, среда. 16:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
0 : 0
Ротор
Волгоград
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