Радимов: «Зенит-2» уже вылетел из ФНЛ, задач нет, будем делать выводы на будущее

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения в матче ФНЛ от «Армавира» прокомментировал вылет своей команды в ПФЛ.



«Да чего тут комментировать? «Армавир» выиграл, мы его поздравляем. Игра, в принципе, была равна.Когда матчи идут через три дня на четвёртый, а у нас в команде молодые пацаны, нужно, во-первых, давать всем поиграть. Во-вторых, мы уже вылетели из ФНЛ, задач нет.



Но будем в каждом матче играть, стараться добиваться результата. К сожалению, некоторым пацанам, которые сегодня играли, было тяжеловато во втором тайме, потому что игровой практики им не хватает. Слишком много упустили в первой части первенства. Урок на будущее. Будем делать выводы на будущее. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом два вперёд», – цитирует Радимова официальный сайт ФНЛ.

«Армавир» одержал победу в матче с «Зенитом-2» благодаря голу с пенальти