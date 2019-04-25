Смертин: тренером меня не увидите, нужно быть жёстким, я не смогу так

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост директора по региональной политике и международным отношениям в РФС, во время Всемирного урока «Футбола и дружбы» для детей из детских домов рассказал, что не собирается начинать тренерскую карьеру.

«Тренером меня не увидите. Тренером нужно быть жёстким, где-то переламывать не только себя, но и игрока. Я не смогу так. Будучи игроком, я был довольно жёстким. А у человека должно быть две ипостаси. В жизни же я другой. Значит, тренером быть не гожусь. Быть тренером — это ещё и дар», — передаёт слова Смертина корреспондент „Чемпионата“ Даниил Бороздин.

Смертин выступал в составе сборной России, провёл 55 матчей, а в период с 2004 по 2005 год был капитаном команды.