Кокорин: Соловчук сам до конца не понимает, кто его бил и кто ему угрожал

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о показаниях водителя Виталия Соловчука, с которым у него произошёл конфликт на парковке.

«Судя по показаниям Соловчука, у него нет конкретной позиции. Он в самом конце после всех допросов сказал, что, может быть, не всех разглядел. Мне кажется, он менял показания, потому что сам до конца не понимает, кто его бил и кто ему угрожал. Он в процессе допроса менял показания в отношении меня и в конце сказал, что мог неправильно что-то видеть», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 17 апреля Московский городской суд отклонил апелляции на постановление Пресненского суда о продлении ареста. Таким образом, молодые люди останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября нынешнего года.