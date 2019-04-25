Клопп: летнее трансферное окно не будет рекордным по тратам для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о планах клуба на ближайшее трансферное окно.

«Мы всегда стараемся сделать команду лучше. Мы всегда стараемся добиться этого на тренировках, я думаю, что это лучший способ. Команда довольно хорошо сбалансирована. Наши планы на летнее трансферное окно не предназначены для общественности. Но оно не будет рекордным по тратам для „Ливерпуля“. Мы постоянно следим за ситуацией на рынке. На данный момент я не могу сказать, произойдёт ли что-то, где и когда», — приводит слова Клоппа Mirror.

В текущем сезоне «Ливерпуль» продолжает борьбу за два трофея. В турнирной таблице АПЛ команда Клоппа отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. В полуфинале Лиги чемпионов красные сыграют с «Барселоной».