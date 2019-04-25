Клопп: «Ливерпуль» даже не будет пытаться купить Инсинье

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Наполи» Лоренцо Инсинье.



«Мы не купим Инсинье. Лоренцо – очень хороший футболист, но у него есть долгосрочный контракт с «Наполи». Мы даже не будем пытаться», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Ранее сообщалось, что Инсинье попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Челси». Утверждалось, что мерсисайдцы рассматривают вариант с приобретением итальянца в ближайшее трансферное окно.



В нынешнем сезоне на клубном уровне Инсинье принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, отметился 9 голами и 6 результативными передачами. Игрок является воспитанником «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Инсинье попал в сферу интересов двух клубов АПЛ