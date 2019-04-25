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Клопп: «Ливерпуль» даже не будет пытаться купить Инсинье

Клопп: «Ливерпуль» даже не будет пытаться купить Инсинье
Футбол / Англия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Наполи» Лоренцо Инсинье.

«Мы не купим Инсинье. Лоренцо – очень хороший футболист, но у него есть долгосрочный контракт с «Наполи». Мы даже не будем пытаться», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Инсинье попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Челси». Утверждалось, что мерсисайдцы рассматривают вариант с приобретением итальянца в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Инсинье принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, отметился 9 голами и 6 результативными передачами. Игрок является воспитанником «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Инсинье попал в сферу интересов двух клубов АПЛ
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