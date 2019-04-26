ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

Московский ЦСКА сегодня продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом. Новый контракт с 30-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2020/21. Об этом сообщил официальный сайт красно-синих.



Васин перешёл в московскую команду в январе 2011 года. На его счету 59 матчей в составе красно-синих, в которых он забил два гола. Виктор — трёхкратный чемпион России и обладатель Кубка с армейским клубом. В матче с «Локомотивом» 20 апреля Васин впервые вышел на поле в официальной встрече после травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018 года в игре с «Црвеной Звездой».

Ранее Васин также играл за «Спартак-Нальчик», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».