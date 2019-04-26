Полузащитник «Шахтёра» Майкон выбыл из строя на полгода

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Майкон перенёс операцию. У бразильского футболиста ранее было диагностировано повреждение крестообразной связки коленного сустава. На восстановление центральному полузащитнику понадобится не менее полугода. Об этом сообщил официальный сайт украинского клуба.

Напомним, что Майкон перешёл в стан «горняков» летом 2018 года из бразильского «Коринтианса». В нынешнем сезоне 21-летний игрок сыграл за «Шахтёр» 30 матчей, в которых отметился пятью голами. «Шахтёр» на сегодня единолично возглавляет таблицу УПЛ.

В 2017 года Майкон в составе молодёжной сборной Бразилии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. Является чемпионом Бразилии 2017 года в составе «Коринтианса».