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Полузащитник «Шахтёра» Майкон выбыл из строя на полгода

Полузащитник «Шахтёра» Майкон выбыл из строя на полгода
Футбол / Прочие турниры

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Майкон перенёс операцию. У бразильского футболиста ранее было диагностировано повреждение крестообразной связки коленного сустава. На восстановление центральному полузащитнику понадобится не менее полугода. Об этом сообщил официальный сайт украинского клуба.

Напомним, что Майкон перешёл в стан «горняков» летом 2018 года из бразильского «Коринтианса». В нынешнем сезоне 21-летний игрок сыграл за «Шахтёр» 30 матчей, в которых отметился пятью голами. «Шахтёр» на сегодня единолично возглавляет таблицу УПЛ.

В 2017 года Майкон в составе молодёжной сборной Бразилии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. Является чемпионом Бразилии 2017 года в составе «Коринтианса».

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