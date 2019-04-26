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Кейта забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в матчах Премьер-лиги

Кейта забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в матчах Премьер-лиги
Футбол / Англия

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта забил самый быстрый гол в истории клуба с момента основания турнира — сезона-1992/93. Об этом сообщает Opta Sport.

Поразить ворота Йонаса Лоссля 24-летний хавбек красных смог уже на 15-й секунде встречи. После передачи Мохамеда Салаха гвинеец вышел один на один с вратарём соперника и пробил в дальний от него угол. Мяч от штанги оказался в сетке ворот гостей.

Посл первого тайма «Ливерпуль» выигрывает у «Хаддерсфилд Таун» со счётом 3:0. В составе мерсисайдского клуба забитыми мячами отметились также Садио Мане и Салах.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

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