Фирмино может пропустить первый матч с «Барселоной»

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино рискует пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Marca.

По сведениям издания, у 27-летнего нападающего красных имеются проблемы с мышцами. Из-за травмы бразилец уже пропустил встречу 36-го тура АПЛ с «Хаддерфилд Таун» (5:0). Готовность футболиста сыграть в среду, 1 мая, на «Камп Ноу» медицинский штаб мерсисайдского клуба оценит ближе к матчу.

Фирмино перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года из «Хоффенхайма». Его трансфер обошёлся клубу в € 41 млн. В текущем сезоне на клубном уровне на счету футболиста в 46 матчах 16 результативных ударв и 8 голевых передач.

Первый матч «Барселоны» с «Ливерпулем» состоится 1 мая, ответный — 7 мая.