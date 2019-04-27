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Почеттино: Кейн быстро восстанавливается после травмы

Почеттино: Кейн быстро восстанавливается после травмы
Футбол / Англия

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил быстрое восстановление нападающего команды Гарри Кейна после травмы.

«Надеюсь, в скором времени Гарри вернётся в строй и сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, если „Тоттенхэм“ пройдёт. У него всё хорошо, но пока не могу сказать, когда он будет полностью готов. Может быть, он восстановится до 1 июня, а может, и после. Всё будет зависеть от реакции организма.

Сейчас у Кейна очень хороший период, он быстро идёт на поправку, но всегда есть завершающая стадия восстановления, которая и определит, когда Гарри сможет вернуться на поле. Внутреннее чувство подсказывает, что он сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, потому что я вижу его решимость и желание восстановиться как можно скорее. Но я не врач, это только моя интуиция», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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