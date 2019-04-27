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Должен ли Олег Кононов покинуть «Спартак» вместе с Измайловым и Родионовым?

Должен ли Олег Кононов покинуть «Спартак» вместе с Измайловым и Родионовым?
Футбол / РПЛ

Накануне стало известно, что вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут посты по окончании сезона. Ранее совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: должен ли Олег Кононов покинуть «Спартак» вместе с Измайловым и Родионовым?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Напомним, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 0:3.

В данный момент московский «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом московский клуб потерял даже математические шансы завоевать чемпионский титул по итогам сезона.

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