Должен ли Олег Кононов покинуть «Спартак» вместе с Измайловым и Родионовым?

Накануне стало известно, что вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут посты по окончании сезона. Ранее совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: должен ли Олег Кононов покинуть «Спартак» вместе с Измайловым и Родионовым?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.



Напомним, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 0:3.



В данный момент московский «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. При этом московский клуб потерял даже математические шансы завоевать чемпионский титул по итогам сезона.