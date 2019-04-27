«Спартак» планирует купить летом трёх игроков

По информации «Чемпионата», на состоявшемся накануне заседании совета директоров «Спартака» были озвучены трансферные цели клуба на ближайшее окно. Красно-белые хотят усилить три позиции: нижнего опорного полузащитника, центрального атакующего полузащитника и универсального форварда, способного сыграть на нескольких позициях.

Количество трансферов и сумма, которую «Спартак» готов потратить на новичков, зависит как от попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона (а сейчас шансы на это минимальны), так и вырученных средств от продажи действующих игроков. При благоприятном сценарии «Спартак» может выделить на трёх футболистов до 25-30 млн евро.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, официальный сайт «Спартака» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Оба оставят занимаемые должности по собственному желанию.