Лангле: был близок к переходу в «Ювентус»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле сообщил, что во времена выступления за «Нанси» он мог перейти в «Ювентус».

«Когда уже сыграл 10 игр за „Нанси“, „Ювентус“ связался с моим отцом, клуб был заинтересован во мне. Я даже побывал в Турине, посмотрел местный спортивный центр. Мы с отцом посетили матч „Ювентуса“ с „Эмполи“. Но в тот момент клуб показался мне слишком большим. Мне было 18 лет, и я сыграл всего 10 матчей в первой команде. К тому же в „Ювентусе“ были Кьеллини, Барцальи и Бонуччи. Переход в „Ювентус“ в то время был большим риском.

Это был спортивный риск. В финансовом плане предложение было явно более выгодным, чем предложение «Нанси». Но это был риск для моей карьеры. Когда ты не готов, ты не можешь конкурировать и рискуешь оказаться без игровой практики. Это было моё решение, но согласованное с родителями. Я поехал в Турин, потому что хотел узнать, что «Ювентус» может мне предложить. Такому большому клубу сложно отказать, но тогда было неподходящее время для перехода. Никогда не сожалел о сделанном выборе", — цитирует Лангле сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.