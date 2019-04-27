Конте — о возможной работе в «Роме»: посмотрим

Известный итальянский тренер Антонио Конте не исключил, что может возглавить «Рому». Об этом сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 49-летний специалист проводил время на пляже в Порто Чезарео, когда один из болельщиков подошёл к нему и попросил сфотографироваться. После этого наставнику был задан вопрос, примет ли он «Рому». На это Конте ответил: «Посмотрим». После этого болельщик сказал, что жить в Риме лучше, нежели в Лондоне, что вызвало улыбку у тренера.

При этом ранее La Repubblica сообщила, что «Рома» ведет переговоры о приглашении в тренерский штаб бывшего помощника Конте в «Челси» Паоло Бертелли.

Напомним, Конте был уволен из лондонского клуба летом прошлого года. Последний год он оставался без работы.