«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя

В матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Алавес». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 41-й минуте полузащитник «Атлетика» Эчебария Беньят открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота команды из Бильбао отправил нападающий «Алавес» Борха Гонсалес. Таким образом, «Алавес» продлил безвыигрышную серию в испанской Примере до 7 матчей.



«Атлетик» из Бильбао набрал 50 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (47) — на 8-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 80 очков в 34 матчах.