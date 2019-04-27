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«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя

«Атлетик» и «Алавес» не выявили победителя
Футбол / Испания

В матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Алавес». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 41-й минуте полузащитник «Атлетика» Эчебария Беньят открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма ответный мяч в ворота команды из Бильбао отправил нападающий «Алавес» Борха Гонсалес. Таким образом, «Алавес» продлил безвыигрышную серию в испанской Примере до 7 матчей.

«Атлетик» из Бильбао набрал 50 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (47) — на 8-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 80 очков в 34 матчах.

Испания - Примера. 35-й тур
27 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
1 : 1
Алавес
Витория
1:0 – Беньят – 41, 1:1 – Гонсалес – 45+1
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