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«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и увеличил отрыв от зоны вылета

«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и увеличил отрыв от зоны вылета
Футбол / Англия

В 36-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Фалмер» в городе Брайтоне и завершился со счётом 1:1.

Счёт во встрече открыли гости — на 18-й минуте точным ударом отметился нападающий Айосе Перес, забивший в третьей игре подряд. На 75-й минуте хозяевам удалось восстановить равенство усилиями полузащитника Паскаля Гросса.

«Брайтон» набрал 35 очков и увеличил отрыв от зоны вылета до четырёх очков. «Ньюкасл» (42) поднялся на 13-ю строчку, обойдя «Борнмут» по дополнительным показателям.

В двух оставшихся турах Премьер-лиги «Брайтон» сыграет с лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити». «Ньюкасл» встретится с «Ливерпулем» и «Фулхэмом».

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
27 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 – Перес – 18, 1:1 – Гросс – 75
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