«Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и увеличил отрыв от зоны вылета

В 36-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Фалмер» в городе Брайтоне и завершился со счётом 1:1.



Счёт во встрече открыли гости — на 18-й минуте точным ударом отметился нападающий Айосе Перес, забивший в третьей игре подряд. На 75-й минуте хозяевам удалось восстановить равенство усилиями полузащитника Паскаля Гросса.



«Брайтон» набрал 35 очков и увеличил отрыв от зоны вылета до четырёх очков. «Ньюкасл» (42) поднялся на 13-ю строчку, обойдя «Борнмут» по дополнительным показателям.



В двух оставшихся турах Премьер-лиги «Брайтон» сыграет с лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити». «Ньюкасл» встретится с «Ливерпулем» и «Фулхэмом».